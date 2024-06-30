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Нагельсман: игроки сборной Германии начинают понимать, насколько они хороши на самом деле

Нагельсман: игроки сборной Германии начинают понимать, насколько они хороши на самом деле
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился эмоциями после победы в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со сборной Дании.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Это была непростая игра. Дания действовала очень хорошо, и мы находились в хорошей фазе матча [в начале игры]. Мы пытались форсировать события, возможно, даже слишком. Тем не менее, несмотря на трудности – как в матче со Швейцарией – мы справились благодаря помощи болельщиков. Я горжусь командой, они начинают понимать, насколько хороши на самом деле», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

В четвертьфинале турнира сборная Германии встретится с победителем пары Испания – Грузия. Их матч состоится 30 июня, начало – в 23:00 мск.

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