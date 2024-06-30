Лаутаро — о своей игре на Копе-2024: готов избавиться от занозы, полученной на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 с Перу (2:0), в котором он отметился дублем. Напомним, в трёх матчах этого турнира футболист забил четыре гола.

«Я счастлив, потому что смог забить в трёх матчах группового этапа и потому что смог помочь команде, а это главное.

Чувствую себя хорошо. Я провёл отличный сезон в клубе и чувствовал, что готов избавиться от занозы, полученной на чемпионате мира [в Катаре]. Для меня было важным хорошо подготовиться к Кубку Америки, что я и сделал. Будем продолжать работать», — приводит слова Лаутаро ESPN.

После трёх туров Кубка Америки — 2024 аргентинская национальная команда набрала девять очков и заняла первое место в квартете А.

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