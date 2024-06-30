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Лаутаро — о своей игре на Копе-2024: готов избавиться от занозы, полученной на ЧМ-2022

Лаутаро — о своей игре на Копе-2024: готов избавиться от занозы, полученной на ЧМ-2022
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Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после матча 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 с Перу (2:0), в котором он отметился дублем. Напомним, в трёх матчах этого турнира футболист забил четыре гола.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 3-й тур
30 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 47'     2:0 Мартинес – 86'    

«Я счастлив, потому что смог забить в трёх матчах группового этапа и потому что смог помочь команде, а это главное.

Чувствую себя хорошо. Я провёл отличный сезон в клубе и чувствовал, что готов избавиться от занозы, полученной на чемпионате мира [в Катаре]. Для меня было важным хорошо подготовиться к Кубку Америки, что я и сделал. Будем продолжать работать», — приводит слова Лаутаро ESPN.

После трёх туров Кубка Америки — 2024 аргентинская национальная команда набрала девять очков и заняла первое место в квартете А.

Турнирная таблица Кубка Америки - 2024
Расписание матчей Кубка Америки - 2024
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