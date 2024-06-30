ПСВ объявил о выкупе Серджино Деста у «Барселоны»

Пресс-служба ПСВ на своём официальном сайте сообщила о выкупе защитника сборной США Серджино Деста у испанской «Барселоны». Футболист подписал четырёхлетний контракт с клубом из Эйдховена.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма выкупа Деста может составлять € 10 млн.

Напомним, Дест выступал за нидерландский клуб на правах аренды в сезоне-2023/2024. За это время американец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. За свою карьеру 23-летний футболист также успел поиграть за амстердамский «Аякс» и итальянский «Милан». В составе сборной США Дест принял участие в 33 матчах и забил два гола. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.