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Экс-игрок сборной Португалии Мейра назвал Австрию главной командой-открытием Евро-2024

Экс-игрок сборной Португалии Мейра назвал Австрию главной командой-открытием Евро-2024
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Бывший футболист сборной Португалии Фернанду Мейра высказался о главной команде-сюрпризе чемпионата Европы — 2024.

«Конечно, одним из сюрпризов чемпионата стала сборная Грузии, сюда же Австрия, также хорошо играли албанцы. Если выбирать одну команду, то я бы выбрал Австрию, она стала первой в очень сложной группе. Я думаю, что все фавориты должны подходить к соперникам с уважением, потому что в плей-офф всегда тяжело, самое главное — не забывать про агрессию в атаке, соблюдать чистоту в обороне. Иначе могут начаться проблемы.

Всё-таки в командах, которые не являются фаворитами, есть игроки высокого уровня, в Грузии Хвича Кварацхелия, в Словакии — Станислав Лоботка. Если фавориты будут подходить к командам без уважения, то мы получим новые сюрпризы», — приводит слова Мейры ТАСС.

Во вторник, 2 июля, в матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Австрии встретится с Турцией. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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