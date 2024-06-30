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Последние три победителя Евро выбывали в 1/8 финала следующего розыгрыша

Последние три победителя Евро выбывали в 1/8 финала следующего розыгрыша
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Каждый из победителей последних трёх последних чемпионатов Европы завершал своё участие в следующем розыгрыше турнира на стадии 1/8 финала.

Так сборная Испании после победы в финале чемпионата Европы — 2012 вылетела со следующего розыгрыша в матче 1/8 финала Евро-2016, уступив Италии (0:2), Португалия, выигравшая чемпионат Европы — 2016, выбыла из следующего Евро-2020 на той же стадии плей-офф, проиграв Бельгии (0:1), а сборная Италии, ставшая победителем чемпионата Европы — 2020, вылетела из Евро-2024 тоже в матче 1/8 финала, в котором проиграла Швейцарии (0:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

Матч Италии и Швейцарии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой швейцарцев со счётом 2:0. Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Сборная Италии стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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