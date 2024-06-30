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Видео: мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Германия — Дания на Евро-2024

Видео: мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Германия — Дания на Евро-2024
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После матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании (2:0), который проходил на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, полиции пришлось снимать мужчину в маске, залезшего на крышу домашней арены местной «Боруссии».

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

Как сообщает Daily Mail, сотрудникам правоохранительных органов пришлось достать оружие, после чего мужчина в маске спустился с крыши. Затем полиция задержала его и сняла маску.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Напомним, на 53-й минуте счёт в матче открыл нападающий Кай Хаверц, забивший с пенальти. На 68-й минуте атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала увеличил разрыв в счёте. В 1/4 финала Евро-2024 бундестим сыграет с победителем пары Испания — Грузия.

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