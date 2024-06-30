Игрок сборной Швейцарии Фройлер: ещё будучи ребёнком, я мечтал забить в ворота Италии

Полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер рассказал о значении забитого мяча в ворота Италии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 (2:0). На 37-й минуте хавбек открыл счёт в игре.

«Моя семья была на трибунах, потому я подошёл туда после забитого гола. Также туда пришла вся скамейка запасных, вся команда. Это момент, который вы никогда не забудете, это то, о чём я мечтал, будучи ещё ребенком. Моя мечта исполнилась. Это действительно хорошее чувство. Мы выиграли этот матч после хорошей игры, сейчас мы в четвертьфинале. Сейчас хорошее время для Швейцарии, и мы очень счастливы», — приводит слова Фройлера пресс-служба УЕФА.

29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия) состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Швейцарии, которая вышла в четвертьфинал турнира.