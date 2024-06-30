Спаллетти не понравился вопрос журналиста, сравнившего игру сборной Италии с Fiat Panda

Главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти смутил вопрос швейцарского журналиста, который он задал на пресс-конференции после матча 1/8 финала Евро-2024 между этими национальными командами (2:0).

— Справедливо ли говорить, что Италия выглядела как Fiat Panda на фоне Швейцарии в образе Ferrari?

— Нужно принимать любой исход. Даже когда ты проигрываешь. Ты прекрасный образец сарказма, и ты прав, что я могу сказать ещё? Вы поработали лучше нас. Мы постараемся быть лучше в следующий раз, учитывая, что в этой игре нам не удалось доставить вам особых проблем, — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, матч Швейцария — Италия проходил на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Голами отметились игроки номинальных хозяев Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

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