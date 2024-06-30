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Спаллетти не понравился вопрос журналиста, сравнившего игру сборной Италии с Fiat Panda

Спаллетти не понравился вопрос журналиста, сравнившего игру сборной Италии с Fiat Panda
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Главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти смутил вопрос швейцарского журналиста, который он задал на пресс-конференции после матча 1/8 финала Евро-2024 между этими национальными командами (2:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

— Справедливо ли говорить, что Италия выглядела как Fiat Panda на фоне Швейцарии в образе Ferrari?
— Нужно принимать любой исход. Даже когда ты проигрываешь. Ты прекрасный образец сарказма, и ты прав, что я могу сказать ещё? Вы поработали лучше нас. Мы постараемся быть лучше в следующий раз, учитывая, что в этой игре нам не удалось доставить вам особых проблем, — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, матч Швейцария — Италия проходил на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Голами отметились игроки номинальных хозяев Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

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