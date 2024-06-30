Американский крайний защитник Серджино Дест прокомментировал свой переход из «Барселоны» в ПСВ на постоянной основе.

«Прежде всего ПСВ верит в меня, и меня здесь очень ценят. Я познакомился с невероятно тёплым клубом, такого я ещё нигде не испытывал. Это важные аспекты для человека в моей ситуации, и они дают мне уверенность в том, что я смогу здесь хорошо реабилитироваться. Когда придёт время, будет очень приятно, что игра, в которую мы здесь играем, мне подходит. Я с нетерпением жду возможности снова получать минуты, быть важным игроком и брать титулы», — приводит слова Деста пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Дест выступал за нидерландский клуб на правах аренды в сезоне-2023/2024. За это время американец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. За свою карьеру 23-летний футболист также успел поиграть за амстердамский «Аякс» и итальянский «Милан». В составе сборной США Дест принял участие в 33 матчах и забил два гола. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.