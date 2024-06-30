Кейн: многие из игроков сборной Англии выходят на свой пик к стадии плей-офф

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о готовности игроков к стадии плей-офф чемпионата Европы — 2024 в преддверии матча 1/8 финала турнира со Словакией.

«Сейчас это футбол на выбывание. Эти турниры проходят быстро, и они проходят ещё быстрее, пока вы в них участвуете. В процессе турнира, естественно, ты становишься сильнее и острее, когда проводишь больше игр. Многие из нас выходят на свой пик к стадии плей-офф, и это то, что мы видели на предыдущих турнирах. Я хочу забивать голы, которые позволят нам пройти в следующий раунд, но если я не забью, а мы пройдём, я не буду жаловаться», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Англия — Словакия пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного судьи встречи выступит Халил Мелер из Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.