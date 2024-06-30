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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Тренер сборной Испании ответил на вопрос о законности игры Ямаля на Евро-2024 после 23:00

Тренер сборной Испании ответил на вопрос о законности игры Ямаля на Евро-2024 после 23:00
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о 16-летнем крайнем нападающем «Фурия Роха» Ламине Ямале в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Грузией, который состоится сегодня, 30 июня.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы общаемся с ним ежедневно. Он демонстрирует зрелость, не соответствующую его возрасту. Однако он находится в процессе становления и как футболист, и как личность. Мы все несём ответственность за этот процесс. Нам нужно делать свою работу, а он должен играть.

Немецкий закон, запрещающий несовершеннолетним работать после 23:00? Я не знаком с немецким законодательством. Мы не думали о том, что, возможно, Ламина нужно убирать с поля после 23:00...» — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что сборная Испании может быть оштрафована за использование труда 16-летнего Ямаля после 23:00, что запрещено по закону в Германии.

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