Тренер сборной Испании ответил на вопрос о законности игры Ямаля на Евро-2024 после 23:00

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о 16-летнем крайнем нападающем «Фурия Роха» Ламине Ямале в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Грузией, который состоится сегодня, 30 июня.

«Мы общаемся с ним ежедневно. Он демонстрирует зрелость, не соответствующую его возрасту. Однако он находится в процессе становления и как футболист, и как личность. Мы все несём ответственность за этот процесс. Нам нужно делать свою работу, а он должен играть.

Немецкий закон, запрещающий несовершеннолетним работать после 23:00? Я не знаком с немецким законодательством. Мы не думали о том, что, возможно, Ламина нужно убирать с поля после 23:00...» — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что сборная Испании может быть оштрафована за использование труда 16-летнего Ямаля после 23:00, что запрещено по закону в Германии.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: