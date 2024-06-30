Экс-капитан «Зенита-2»: при Радимове почувствовал особенную любовь к футболу

Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков, ранее выступавший за «Зенит-2» и выводивший команду с капитанской повязкой, рассказал, как бывший главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов повлиял на его игру.

«Радимов внёс большой вклад в меня как игрока? Да, с полной ответственностью готов это заявить. При нём я почувствовал какую-то особенную, наверное, любовь к футболу. В том смысле, что это всё-таки игра. Футболист не должен бояться играть в футбол. В России зачастую команды давят на результат, и под этим давлением игроки не показывают всех своих качеств и возможностей. При Радимове я понимал, что результат важен, но при этом ты не чувствуешь себя скованным. Ты не боишься играть в футбол, ты не боишься ошибиться. Это очень помогало. И помогает до сих пор», — приводит слова Зинкова «РБ Спорт».

Напомним, Радимов возглавлял «Зенит-2» в период с 2013 по 2017 год, а также с 2018 по 2022 год. Игровую карьеру Владислав завершил в 2008 году. Экс-полузащитник выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит». Радимов-игрок успел выиграть семь трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Кубок Испании.