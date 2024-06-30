«Её смогла бы обыграть Россия». Капелло — о вылете сборной Италии с Евро-2024

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло высказался об игре национальной команды Италии в матче 1/8 финала Евро-2024 со Швейцарией (0:2). После этого поражения итальянцы выбыли из турнира.

«У меня уже не остаётся эмоций после трансляций матчей сборной Италии. Плохо, плохо, плохо сыграли. Смогла бы сегодня Россия обыграть эту команду? Да, смогла бы», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Матч Италии и Швейцарии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой швейцарцев со счётом 2:0. Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Сборная Италии стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.