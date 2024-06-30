ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Её смогла бы обыграть Россия». Капелло — о вылете сборной Италии с Евро-2024

«Её смогла бы обыграть Россия». Капелло — о вылете сборной Италии с Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло высказался об игре национальной команды Италии в матче 1/8 финала Евро-2024 со Швейцарией (0:2). После этого поражения итальянцы выбыли из турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«У меня уже не остаётся эмоций после трансляций матчей сборной Италии. Плохо, плохо, плохо сыграли. Смогла бы сегодня Россия обыграть эту команду? Да, смогла бы», — приводит слова Капелло «Советский спорт».

Матч Италии и Швейцарии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой швейцарцев со счётом 2:0. Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Сборная Италии стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Спаллетти не понравился вопрос журналиста, сравнившего игру сборной Италии с Fiat Panda
Спаллетти: будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору
Материалы по теме
Чао, Италия! Сборная Спаллетти выдала на Евро один хороший тайм
Чао, Италия! Сборная Спаллетти выдала на Евро один хороший тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android