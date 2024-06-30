Роналду и Месси впервые в карьере не смогли забить на групповом этапе турнира сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард португальской национальной команды Криштиану Роналду впервые в карьере не смогли отметиться ни одним голом на групповом этапе турнира сборных.

На текущий момент Месси принимает участие в Кубке Америки — 2024. 37-летний футболист сыграл в двух матчах группового этапа, в которых не отметился голами. Третий матч в группе Месси пропустил из-за повреждения.

В свою очередь, Роналду сыграл во всех трёх матчах сборной Португалии на групповом этапе чемпионата Европы — 2024. В этих трёх встречах 39-летний нападающий отметился одной результативной передачей, но не забил.

Напомним, сборная Аргентины вышла в 1/4 финала Копы-2024. Португальская национальная команда прошла в 1/8 финала Евро-2024.

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