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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Ерохин: ничего сверхъестественного не будет, если Грузия выиграет Евро-2024

Ерохин: ничего сверхъестественного не будет, если Грузия выиграет Евро-2024
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Бывший полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился мнением о дальнейших перспективах сборной Грузии после выхода в плей-офф чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Могу ли представить себе мир, в котором сборная Грузии — чемпион Европы? В этом ничего сверхъестественного не будет, потому что сейчас многие команды научились хорошо играть в футбол и где-то по результату. У них есть качественные игроки, лучший бомбардир Евро Микаутадзе и тот же Хвича. Поэтому посмотрим», — приводит слова Ерохина «Советский спорт»

Напомним, 26 июня сборная Грузии победила Португалию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Игра завершилась победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда Вилли Саньоля встретится с Испанией. Матч состоится сегодня, 30 июня.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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