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Экс-тренер ЦСКА Олич возглавит молодёжную сборную Хорватии

Экс-тренер ЦСКА Олич возглавит молодёжную сборную Хорватии
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Бывший тренер московского ЦСКА Ивица Олич сменит Драгана Скочича на посту главного тренера молодёжной сборной Хорватии (до 21 года). Об этом информирует Index.hr.

Как сообщает источник, причиной тренерской отставки послужили провальные контрольные игры национальной команды, в которых хорватов разгромили сверстники из Швеции и обыграла Ирландия.

44-летний Ивица Олич после завершения профессиональной игровой карьеры в 2017 году стал занимать должность ассистента основной сборной Хорватии. Он также с марта по июнь 2021 года по совместительству возглавлял московский ЦСКА. Под руководством Ивицы Олича армейцы в девяти матчах одержали четыре победы, однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

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