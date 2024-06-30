Гуренко: Италия не сделала никаких выводов после Хорватии — со Швейцарией играла трусливо

Бывший защитник сборной Беларуси и московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о минувшем матче 1/8 финала Евро-2024, в котором швейцарская национальная команда обыграла Италию со счётом 2:0.

«Итальянцы не сделали никаких выводов после того, как спаслись на последних минутах с Хорватией. Они играли очень трусливо, всё закономерно: швейцарцы были достойны этой победы.

До этого Евро были турниры, куда сборная Италии вообще не выходила, поэтому всё-таки это не самая их слабая команда за последнее время. Я получил большее удовольствие от Дании, хотя они и проиграли, но достойно сражались. За такую игру не стыдно», – сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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