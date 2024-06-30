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Гуренко: Италия не сделала никаких выводов после Хорватии — со Швейцарией играла трусливо

Гуренко: Италия не сделала никаких выводов после Хорватии — со Швейцарией играла трусливо
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Бывший защитник сборной Беларуси и московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о минувшем матче 1/8 финала Евро-2024, в котором швейцарская национальная команда обыграла Италию со счётом 2:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Итальянцы не сделали никаких выводов после того, как спаслись на последних минутах с Хорватией. Они играли очень трусливо, всё закономерно: швейцарцы были достойны этой победы.

До этого Евро были турниры, куда сборная Италии вообще не выходила, поэтому всё-таки это не самая их слабая команда за последнее время. Я получил большее удовольствие от Дании, хотя они и проиграли, но достойно сражались. За такую игру не стыдно», – сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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