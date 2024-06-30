«Больше не Донателло». Погба иронично отреагировал на фото Мбаппе в новой защитной маске

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба иронично прокомментировал фотографию, опубликованную в социальных сетях «трёхцветных», на которой нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе запечатлён в новой защитной маске для лица.
«Это Бэтмен, больше не Донателло», — написал Погба в социальной сети, сопроводив комментарий смеющимся эмодзи.
Напомним, сломавший нос Мбаппе сменил защитную маску в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с бельгийской национальной командой, который состоится завтра, 1 июля. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий сборной Франции поменял маску, поскольку предыдущий её вариант неплотно прилегал к его лицу и пропускал воздух.
Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: