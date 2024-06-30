Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Больше не Донателло». Погба иронично отреагировал на фото Мбаппе в новой защитной маске

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба иронично прокомментировал фотографию, опубликованную в социальных сетях «трёхцветных», на которой нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе запечатлён в новой защитной маске для лица.

«Это Бэтмен, больше не Донателло», — написал Погба в социальной сети, сопроводив комментарий смеющимся эмодзи.

Напомним, сломавший нос Мбаппе сменил защитную маску в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с бельгийской национальной командой, который состоится завтра, 1 июля. Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий сборной Франции поменял маску, поскольку предыдущий её вариант неплотно прилегал к его лицу и пропускал воздух.

Материалы по теме Вингер сборной Бельгии Бакайоко: я не хотел бы стать Мбаппе даже на один день

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: