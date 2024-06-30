ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуренко рассказал, за счёт чего Грузия может доставить проблемы Испании в 1/8 финала Евро

Гуренко рассказал, за счёт чего Грузия может доставить проблемы Испании в 1/8 финала Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборной Грузии в матче с Испанией важно сыграть смело и уверенно, как это делала Дания в игре с Германией. А там как карта ляжет. У грузин тоже есть свои плюсы, главное – не дать пространство сопернику, играть очень плотно, контактно. Если Грузия выдержит это физически, то у Испании будут проблемы. А если дадут пространство, то шансов нет.

Грузия попала в плей-офф – это уже достойно, сделали праздник для своих болельщиков, в стране произошёл футбольный бум. За них можно только порадоваться», – сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Ерохин: ничего сверхъестественного не будет, если Грузия выиграет Евро-2024
Тренер сборной Грузии поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/8 финала Евро-2024
Материалы по теме
Сказка Грузии на Евро продолжается! Но соперник в 1/8 финала — грозная Испания. LIVE
Live
Сказка Грузии на Евро продолжается! Но соперник в 1/8 финала — грозная Испания. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android