Гуренко рассказал, за счёт чего Грузия может доставить проблемы Испании в 1/8 финала Евро

Бывший защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

«Сборной Грузии в матче с Испанией важно сыграть смело и уверенно, как это делала Дания в игре с Германией. А там как карта ляжет. У грузин тоже есть свои плюсы, главное – не дать пространство сопернику, играть очень плотно, контактно. Если Грузия выдержит это физически, то у Испании будут проблемы. А если дадут пространство, то шансов нет.

Грузия попала в плей-офф – это уже достойно, сделали праздник для своих болельщиков, в стране произошёл футбольный бум. За них можно только порадоваться», – сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.