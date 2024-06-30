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Де ла Фуэнте ответил на слова Мамардашвили о том, что Хвича сильнее всей сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на слова вратаря грузинской национальной команды Георгия Мамардашвили, сказавшего в преддверии очного матча команд на Евро-2024, что крайний нападающий грузин Хвича Кварацхелия сильнее, чем вся «Фурия Роха».

«Он должен защищать своих товарищей по команде. Квара — великолепный игрок. Я тоже считаю своих игроков лучшими в мире», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, матч Испания — Грузия состоится сегодня, 30 июня, и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

На групповом этапе Евро-2024 сборная Грузии набрала четыре очка и заняла третье место в квартете F, пропустив вперёд Португалию и Турцию.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф: