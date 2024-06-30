Гарри Кейн — о критике атаки сборной Англии: мы просто пытаемся найти ту искру и связь

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о критике игры национальной команды в атаке, а также поделился мыслями о матчах на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

«Почему игра в атаке пока не удаётся? Разные причины в разных играх. Мы просто пытаемся найти ту маленькую искру и связь в последней трети. Но мы также играли против хороших команд, и нам было нелегко сломить их и забить гол. У каждой команды свой стиль игры и своя система. В трёх играх, которые мы сыграли, некоторые оказывали на нас давление, а некоторые – нет. Нам придётся иметь дело с этим на протяжении всех игр», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Напомним, Англия сыграет со Словакией в 1/8 финала турнира. Матч пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного судьи встречи выступит Халил Мелер из Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.