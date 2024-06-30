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Стали известны подробности перехода Ивана Игнатьева в армянский «Урарту»

Стали известны подробности перехода Ивана Игнатьева в армянский «Урарту»
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Российский нападающий Иван Игнатьев, вчера, 29 июня, перешедший в армянский «Урарту», подписал с клубом контракт на несколько лет. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По данным источника, в армянском клубе пошли на такой шаг в расчёте, что форвард покажет своё мастерство и бомбардирский талант. Это может помочь самому Игнатьеву вернуться в РПЛ.

Напомним, в январе 2024 года 25-летний Игнатьев стал игроком «Железничара» на правах свободного агента. В конце апреля стало известно, что сербский клуб отказался от услуг российского футболиста. За клуб из Белграда он провёл семь матчей и отдал одну результативную передачу. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 600 тыс. В своей карьере Игнатьев также выступал за «Сочи», «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар».

По итогам минувшего сезона чемпионата Армении «Урарту», который возглавляет российский тренер Дмитрий Гунько, финишировал на четвёртом месте, набрав 50 очков по итогам 36 матчей.

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