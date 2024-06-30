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Алаба: в сборной Австрии счастливы, что команду тренирует Рангник

Алаба: в сборной Австрии счастливы, что команду тренирует Рангник
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Крайний защитник сборной Австрии Давид Алаба рассказал о вкладе главного тренера национальной команды Ральфа Рангника в успешные результаты сборной.

«Он внёс громадный вклад. Ему в действительности удалось сделать гораздо больше и изменить многое к лучшему. Мы, игроки, часто замечаем это внутри нашего коллектива. Он и его тренерский штаб работают на высочайшем уровне. Мы счастливы, что он у нас есть. Он уже многое поправил, и я думаю, все прекрасно видят его почерк в наших играх», — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.

Напомним, с момента назначения Рангника в сборную Австрии в июне 2022 года выше процент побед среди европейских сборных только у Португалии (73%), Испании (67%) и Нидерландов (64%).

Сборная Австрии под руководством Ральфа Рангника набрала шесть очков в трёх матчах чемпионата Европы — 2024, который в эти дни проходит в Германии. Австрия вышла в плей‑офф турнира с первого места в группе. Австрийцы обошли команды Франции (пять очков) и Нидерландов (четыре очка) и в 1/8 финала встретятся со сборной Турции. Матч состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

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