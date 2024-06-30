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Ерохин: «Зениту» было важно сравняться со «Спартаком» по количеству титулов

Ерохин: «Зениту» было важно сравняться со «Спартаком» по количеству титулов
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о настроениях против гегемонии санкт-петербургского клуба во время чемпионской интриги прошедшего сезона РПЛ.

«Честно говоря, с такими людьми не встречался ни на улице, ни где-то ещё. Даже наоборот, мы встречались с нашими болельщиками, которые не могут посещать матчи. Они нам говорили, что нас поддерживает огромное количество людей. Этот сезон был важен для наших болельщиков и для команды в целом, потому что мы смогли сравняться со «Спартаком» по количеству чемпионских титулов. А следующий в этом плане будет знаковый. В медиапространстве я где-то это встречал, когда эксперты выступали по поводу того, как сложится сезон. Но в Петербурге не встречал никого, кто бы не поддерживал «Зенит», — приводит слова Ерохина «Советский спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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