Непомнящий поделился ожиданиями от матча Испании с Грузией в 1/8 финала Евро-2024

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

«Всё может быть. Но я думаю, что сборная Испании оставит сборную Грузии без мяча. Фаворитом для меня являются испанцы.

Победа грузин над португальцами кажется неожиданной, только если не видеть, кого пиренейцы выпустили на этот матч. Всё-таки у них нет двух равноценных составов. Если Испания поступит так же, то и у неё могут быть проблемы. Но в плей-офф никто даже и думать не будет о том, чтобы выставить не оптимальный состав», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F. Отметим, что в матче 3-го тура группового этапа Грузия уверенно обыграла Португалию со счётом 2:0.