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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Непомнящий поделился ожиданиями от матча Испании с Грузией в 1/8 финала Евро-2024

Непомнящий поделился ожиданиями от матча Испании с Грузией в 1/8 финала Евро-2024
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё может быть. Но я думаю, что сборная Испании оставит сборную Грузии без мяча. Фаворитом для меня являются испанцы.

Победа грузин над португальцами кажется неожиданной, только если не видеть, кого пиренейцы выпустили на этот матч. Всё-таки у них нет двух равноценных составов. Если Испания поступит так же, то и у неё могут быть проблемы. Но в плей-офф никто даже и думать не будет о том, чтобы выставить не оптимальный состав», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F. Отметим, что в матче 3-го тура группового этапа Грузия уверенно обыграла Португалию со счётом 2:0.

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