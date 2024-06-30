«С правилами явно что-то не так». Игрок Дании раскритиковал судейство в матче с Германией

Защитник сборной Дании Йоаким Андерсен раскритиковал судейство в матче 1/8 финала, в котором датчане уступили Германии (0:2). Напомним, на 48-й минуте встречи арбитр отменил гол Андерсена из-за миллиметрового офсайда, а спустя пять минут назначил 11-метровый удар в пользу немцев после попадания мяча в руку Йоакиму.

«Это одни из самых безумных минут в моей карьере. Забить такой важный гол в такой важной игре, а потом увидеть, как всё рушится на твоих глазах. Потом судья принимает такое решение против тебя… Это безумие. Здесь не было никакого пенальти.

Я не знаю, может, мы должны бегать с руками за спиной, играя в футбол. Он находится в полуметре от меня и выбивает мяч мне в руку. Я не знаю, что ещё можно сделать. Сейчас с правилами явно что-то не так. В АПЛ такой пенальти никогда бы не поставили. Как такое можно назначать в одном из самых важных матчей… Я не понимаю», — приводит слова Андерсена TV2.