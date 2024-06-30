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Хавбек сборной Италии Кристанте — о вылете с Евро-2024: мы заслуженно едем домой

Хавбек сборной Италии Кристанте — о вылете с Евро-2024: мы заслуженно едем домой
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Полузащитник сборной Италии Бриан Кристанте негативно подытожил игру своей команды на чемпионате Европы — 2024. В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили Швейцарии и завершили выступления на турнире.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Соперник доминировал над нами и в физическом, и в организационном моментах. Конечно, рано делать выводы, но мы едем домой заслуженно. Нам сейчас необходимо собраться и начать следующий турнир уже с новыми силами и настроем. Но наблюдая столь огромный разрыв в организованности и в игре, ты уже теряешь все силы. Теперь мы едем домой, мы это заслужили», — приводит слова Кристанте пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Италии стартовала на турнире в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. Итальянцы являются победителями Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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