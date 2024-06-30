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Видео: пострадавшему после падения с велосипеда Гордону подарили детские колёсики и шлем

Видео: пострадавшему после падения с велосипеда Гордону подарили детские колёсики и шлем
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Крайнему нападающему сборной Англии Энтони Гордону, который ранее, находясь в расположении «трёх львов», упал с велосипеда и разбил лицо, подарили детские колёсики и защитный шлем.

Упавшему с велосипеда Гордону подарили детские колёсики и шлем:

Ранее Гордон заявил, что падение с велосипеда произошло по той причине, что он перепутал тормоза.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 Гордон принял участие в матче 3-го тура со Словенией (0:0). В этой игре футболист провёл на поле одну минуту.

Гордон является игроком «Ньюкасла». В минувшем сезоне он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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