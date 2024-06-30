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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Колыванов: Грузии будет тяжело с Испанией, но в нашу сборную тоже не многие верили

Колыванов: Грузии будет тяжело с Испанией, но в нашу сборную тоже не многие верили
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С Испанией Грузии будет очень тяжело. Команда у них очень хорошая. Нельзя сопоставить качество игроков двух команд. Но произойти может всё. В нашу сборную тоже не многие верили, но надеялись. А мы очень здорово оборонялись, забил Дзюба с пенальти.

Но Испания здорово играет на этом Евро, а Грузия и так сделала большой шаг, когда вышла из группы. Никто не ожидал, что выйдут из группы. Своей игрой они это заслужили. Против испанцев выйдут воодушевлёнными, а дальше посмотрим. Никто не бросит камень в их огород, даже если проиграют», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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