Колыванов: Грузии будет тяжело с Испанией, но в нашу сборную тоже не многие верили

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча национальной команды Грузии с Испанией в 1/8 финала Евро-2024. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск.

«С Испанией Грузии будет очень тяжело. Команда у них очень хорошая. Нельзя сопоставить качество игроков двух команд. Но произойти может всё. В нашу сборную тоже не многие верили, но надеялись. А мы очень здорово оборонялись, забил Дзюба с пенальти.

Но Испания здорово играет на этом Евро, а Грузия и так сделала большой шаг, когда вышла из группы. Никто не ожидал, что выйдут из группы. Своей игрой они это заслужили. Против испанцев выйдут воодушевлёнными, а дальше посмотрим. Никто не бросит камень в их огород, даже если проиграют», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.