«Почему тут так плохо?» Девушке Миттельштедта пришлось оправдываться за критику Дортмунда

Леа Принц, являющейся девушкой левого защитника сборной Германии Максимилиана Миттельштедта, пришлось объяснять свои критические слова в адрес немецкого города Дортмунда, где вчера, 29 июня, прошёл матч 1/8 финала Евро-2024 между бундестим и Данией (2:0).

Изначально в своей социальной сети Принц написала: «Приехала в Дортмунд и сначала испытала культурный шок. Почему я не знала, что здесь так плохо?»

После этого девушка Миттельштедта подверглась критике, из-за чего ей пришлось удалить свою публикацию. Позже Принц написала: «Эй, ребята, несколько человек неправильно поняли мою публикацию. На центральном вокзале было очень грязно, и я была немного ошеломлена. Обычно подобное происходит только во время чемпионата Европы. Так что не произошло ничего плохого. Это [публикация] не подразумевало злость по отношению к какому-либо городу. Я также встретила здесь некоторых из вас, и мы хорошо провели время. Буду рада вернуться».

Напомним, в 1/4 финала Евро-2024 сборная Германии сыграет с победителем пары Испания — Грузия.

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