«Атлетико» объявил об уходе Мемфиса Депая и ряда других игроков

Нападающий Мемфис Депай, а также защитники Габриэл Паулиста и Марио Эрмосо покинули мадридский «Атлетико» в связи с истечением срока действия контрактов. Об этом сообщает официальный сайт «матрасников». При этом клуб расторг соглашение с нападающим Витоло.

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«Атлетико» Мадрид благодарит их за преданность делу и все силы, отданные во время пребывания в нашей команде, а также желает им удачи в предстоящих профессиональных и личных начинаниях», — гласит заявление на официальном сайте «Атлетико».

30-летний Мемфис Депай перешёл в «Атлетико» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл в составе «матрасников» 31 матч, забил девять голов, а также отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.

33-летний Габриэл Паулиста пополнил состав «Атлетико» в начале этого года. 29-летний Марио Эрмосо защищал цвета мадридцев с 2019 года. 34-летний Витоло являлся игроком «Атлетико» с 2017 года.