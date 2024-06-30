ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» объявил о продлении контракта с 34-летним Аспиликуэтой

Мадридский «Атлетико» объявил о продлении контракта с 34-летним Аспиликуэтой
Комментарии

Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта с 34-летним правым защитником Сесаром Аспиликуэтой до 2025 года.

Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Аспиликуэта присоединился к мадридскому клубу летом 2023 года, находясь в статусе свободного агента. За этот период 34-летний футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

До того как присоединиться к «матрасникам», испанский защитник выступал в составе «Челси» (2012-2023).

Депай подарил Гризманну кастомный перстень с бриллиантами:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android