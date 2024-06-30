Мадридский «Атлетико» объявил о продлении контракта с 34-летним Аспиликуэтой

Мадридский «Атлетико» официально объявил о продлении контракта с 34-летним правым защитником Сесаром Аспиликуэтой до 2025 года.

Фото: ФК «Атлетико» Мадрид

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Напомним, Аспиликуэта присоединился к мадридскому клубу летом 2023 года, находясь в статусе свободного агента. За этот период 34-летний футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

До того как присоединиться к «матрасникам», испанский защитник выступал в составе «Челси» (2012-2023).

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