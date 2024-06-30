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Ерохин: «Зенит» будет фаворитом в новом сезоне РПЛ, у него всегда одна задача

Ерохин: «Зенит» будет фаворитом в новом сезоне РПЛ, у него всегда одна задача
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Атакующий полузащитник «Зенита» Александр Ерохин назвал главного претендента на чемпионский титул в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Думаю, это «Зенит». Конечно, многие команды приобретают хороших футболистов, усиливаются, видоизменяются. Нам 100% составят конкуренцию, но у «Зенита» всегда одна задача — победить во всех турнирах, где мы участвуем. Других мыслей в головах у футболистов просто нет», — приводит слова Ерохина «Советский спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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