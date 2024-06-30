Постекоглу пришёл в ярость из-за работы VAR в матче Германия — Дания на Евро-2024

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу остался крайне недоволен решением главного судьи матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания Майкла Оливера поставить пенальти в ворота датской национальной команды за то, что её защитник Йоаким Андерсен коснулся мяча рукой после подачи игрока бундестим с фланга. Напомним, Оливер принял решение поставить пенальти после того, как пересмотрел этот эпизод на мониторе.

«Это моя проблема. Майкл Оливер не тот, кто принял данное решение. Он увидел действие, оценил его и решил, что это не пенальти. Это меня беспокоит. Если ещё кто-нибудь скажет мне, что VAR не исправляет судью, то я убегу [отсюда]. Серьёзно, это именно то, что VAR делает», — приводит слова Постекоглу Goal со ссылкой на ITV Football.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: