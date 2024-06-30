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Капитан сборной Англии Кейн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро со Словакией

Капитан сборной Англии Кейн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро со Словакией
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Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словакией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, какую угрозу они представляют и как они хотят играть. Я уверен, что они выйдут на поле и будут стремиться к победе, как и мы. У них есть несколько отличных игроков. Они любят прессинговать с высокой интенсивностью и создавать трудности для соперников, а затем они любят пасовать и контролировать игру через опорную зону. Мы способны добиться нужного результата, но мы знаем, что для этого нам нужно быть на высоте.

Со своей стороны, мы просто пытаемся найти лучшие решения и продолжать делать это на протяжении всей игры. Конечно, мы хотим попытаться забить и выиграть игру. Надеюсь, мы сможем сделать это с помощью более беспощадной игры в финальной трети с точки зрения атаки», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Англия — Словакия пройдёт сегодня, 30 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного судьи встречи выступит Халил Мелер из Турции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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