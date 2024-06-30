Ракитич может перейти в «Хайдук», игрок нужен Гаттузо — Фабрицио Романо

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, ныне выступающий за саудовский «Аль-Шабаб», может продолжить карьеру в хорватском «Хайдуке». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Как информирует источник, в «Хайдуке» проявляют конкретный интерес к возможному приобретению Ракитича и уже связались с представителями футболиста. Новый главный тренер хорватского клуба Дженнаро Гаттузо установил Ракитича как приоритетную цель для усиления состава «Хайдука» в летнее трансферное окно.

Напомним, в начале текущего года 36-летний Иван Ракитич стал игроком саудовского «Аль-Шабаба», покинув «Севилью». В минувшем сезоне хорват принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Аль-Шабабом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.