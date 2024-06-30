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Родриго — об игре с Парагваем: победа на уровне сборной Бразилии

Родриго — об игре с Парагваем: победа на уровне сборной Бразилии
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Нападающий сборной Бразилии Родриго Гоэс прокомментировал победу своей национальной команды над Парагваем в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча состоялась 29 июня на стадионе «Эллиджиант» и завершилась со счётом 4:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 4
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 35'     0:2 Савио – 43'     0:3 Винисиус Жуниор – 45+5'     1:3 Альдерете – 48'     1:4 Пакета – 65'    
Удаления: Кубас – 81' / нет

«Отличная реакция команды! Победа на уровне сборной Бразилии. Мы продолжаем с большой гордостью и большой любовью!» — написал Родриго на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

После двух матчей Бразилия занимает второе место с четырьмя очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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