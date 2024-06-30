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Гарет Саутгейт: сборная Англии выросла как команда

Гарет Саутгейт: сборная Англии выросла как команда
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о развитии «трёх львов» по ходу текущего Евро-2024.

«Я думаю, что мы выросли как команда. На старте турнира у нас было много новичков и много футболистов, у которых было мало практики [в сборной], так что физически они сейчас в более хорошей форме. Мы получили определённый опыт, который укрепит в нас стойкость. Сейчас мы наслаждаемся путешествием и смотрим, как далеко сможем зайти», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 30 июня, в матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии встретится со Словакией. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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