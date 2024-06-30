Игрок «Пари НН» Кутателадзе: мечта детства — сыграть за сборную Грузии, жду своего шанса

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе поделился мнением об игре лидеров сборной Грузии на чемпионате Европы — 2024, а также заявил, что с детства мечтает попасть в грузинскую национальную команду.

«Для меня вся команда – герои, в том числе Саньоль и весь тренерский штаб. Конечно, в выходе из группы сыграл большую роль Мамардашвили. Я его знаю с самого детства. На тот момент я понимал, что Георгий вырастет очень сильным вратарём.

Я общаюсь с Жоржем Микаутадзе, потому что мы оба говорим на французском. Жорж выдал великолепный сезон, он бы и без чемпионата Европы пошёл на повышение. Но сейчас он большой молодец. Я думаю, что Хвича вырос как футболист. Сейчас он на таком уровне играет, что кайфует с игры.

Моя мечта детства – попасть и сыграть за сборную Грузии. Для этого я много тренируюсь и жду своего шанса. Общался с Саньолем? Нет-нет, ещё не было разговоров», — приводит слова Кутателадзе Metaratings.

В 1/8 финала Евро-2024 Грузия сыграет с Испанией. Матч состоится сегодня, 30 июня. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 22:00 мск. По итогам группового этапа Евро-2024 грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F. Отметим, что в матче 3-го тура группового этапа Грузия уверенно обыграла Португалию со счётом 2:0.