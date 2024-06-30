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Кроос тремя словами отреагировал на победу сборной Германии в матче с Данией на Евро-2024

Кроос тремя словами отреагировал на победу сборной Германии в матче с Данией на Евро-2024
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос, который завершит карьеру после окончания Евро-2024, коротко прокомментировал победу немецкой национальной команды в матче 1/8 финала этого турнира с Данией (2:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Ещё не всё», — написал 34-летний футболист в своей социальной сети, вероятно, намекая, что пока сборная Германии остаётся на Евро-2024, он не завершит карьеру.

Напомним, на 35-й минуте встречи главный арбитр встречи Майкл Оливер остановил матч из-за начавшейся грозы. Над стадионом сверкали молнии и был слышен гром, большие потоки воды стекали с крыши арены, а также выпал град. Примерно через 20 минут матч возобновился. На 53-й минуте Германия получила право пробить 11-метровый удар, назначенный за игру рукой защитника Дании. Пенальти уверенно реализовал Кай Хаверц. На 68-й минуте встречи Джамал Мусиала удвоил преимущество немцев.

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