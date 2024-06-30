ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» объявил об уходе из клуба Зелиньского и ещё ряда игроков

«Наполи» объявил об уходе из клуба Зелиньского и ещё ряда игроков
Аудио-версия:
Комментарии

«Наполи» официально объявил об уходе из клуба 30-летнего центрального полузащитника Петра Зелиньского, а также хавбеков Леандера Дендонкера, Хамеда Траоре, Диего Демме, вратарей Пьерлуиджи Голлини и Хуберта Идасяка.

«Мы хотели бы поблагодарить каждого из них за профессионализм и приверженность «Наполи» во время пребывания в Неаполе. Мы желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях», — сказано в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.

Напомним, Зелиньски присоединится к миланскому «Интеру», о чём стало известно по ходу минувшего сезона. Полузащитник стал игроком «Наполи» в августе 2016 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 46 результативными передачами.

Материалы по теме
Кварацхелия не принял предложение «Наполи» с зарплатой в € 5 млн — Corriere dello Sport

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android