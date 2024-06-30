«Наполи» объявил об уходе из клуба Зелиньского и ещё ряда игроков

«Наполи» официально объявил об уходе из клуба 30-летнего центрального полузащитника Петра Зелиньского, а также хавбеков Леандера Дендонкера, Хамеда Траоре, Диего Демме, вратарей Пьерлуиджи Голлини и Хуберта Идасяка.

«Мы хотели бы поблагодарить каждого из них за профессионализм и приверженность «Наполи» во время пребывания в Неаполе. Мы желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях», — сказано в заявлении на официальном сайте итальянского клуба.

Напомним, Зелиньски присоединится к миланскому «Интеру», о чём стало известно по ходу минувшего сезона. Полузащитник стал игроком «Наполи» в августе 2016 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 51 голом и 46 результативными передачами.

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