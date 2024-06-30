«Футбол и здравый смысл не сочетаются». Шмейхель недоволен судейством в матче с Германией

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель остался разочарован судейством в матче 1/8 финала Евро-2024 с Германией (2:0).

Напомним, главный судья матча Майкл Оливер поставил пенальти в ворота сборной Дании за то, что её защитник Йоаким Андерсен коснулся мяча рукой после подачи игрока бундестим с фланга. Ранее гол Андерсена был отменён, поскольку хабвек датчан Томас Дилейни находился в небольшом офсайде.

«Таков футбол наших дней. Я играю в него 23 года и до сих пор не знаю правил.

Пенальти в наши ворота? Я не уверен, что должен делать игрок, когда он бежит, а мяч попадает ему в руку с такого расстояния. Не совсем понимаю, что он должен был сделать со своей рукой, но определённо перевес сегодня был на их стороне [сборной Германии]. Я больше не уверен, что футбол и здравый смысл сочетаются», — приводит слова Шмейхеля The Sun.

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024: