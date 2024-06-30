ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол и здравый смысл не сочетаются». Шмейхель недоволен судейством в матче с Германией

«Футбол и здравый смысл не сочетаются». Шмейхель недоволен судейством в матче с Германией
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель остался разочарован судейством в матче 1/8 финала Евро-2024 с Германией (2:0).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

Напомним, главный судья матча Майкл Оливер поставил пенальти в ворота сборной Дании за то, что её защитник Йоаким Андерсен коснулся мяча рукой после подачи игрока бундестим с фланга. Ранее гол Андерсена был отменён, поскольку хабвек датчан Томас Дилейни находился в небольшом офсайде.

«Таков футбол наших дней. Я играю в него 23 года и до сих пор не знаю правил.

Пенальти в наши ворота? Я не уверен, что должен делать игрок, когда он бежит, а мяч попадает ему в руку с такого расстояния. Не совсем понимаю, что он должен был сделать со своей рукой, но определённо перевес сегодня был на их стороне [сборной Германии]. Я больше не уверен, что футбол и здравый смысл сочетаются», — приводит слова Шмейхеля The Sun.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

Материалы по теме
Постекоглу пришёл в ярость из-за работы VAR в матче Германия — Дания на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android