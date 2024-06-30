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«Челси» объявил об уходе российской полузащитницы Алсу Абдуллиной

«Челси» объявил об уходе российской полузащитницы Алсу Абдуллиной
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Российская полузащитница Алсу Абдуллина покинула женскую футбольную команду «Челси». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Весь «Челси» благодарен Алсу за её вклад во время пребывания в рядах «синих» и желает ей всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

Ранее в СМИ появились сообщения, что 1 июля Алсу Абдуллина должна подписать контракт с московским «Локомотивом».

За «Челси» 23-летняя Абдуллина выступала с 2021 года. В его составе она дважды стала чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка Англии (2022/2023). Сезон-2023/2024 Алсу Абдуллина провела в аренде в составе «Парижа». Она сыграла два матча. Результативными действиями защитница не отметилась. Абдуллина вызывается в сборную России.

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Источник: Алсу Абдуллина вернётся в «Локомотив» из «Челси»
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