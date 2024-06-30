«Челси» объявил об уходе российской полузащитницы Алсу Абдуллиной

Российская полузащитница Алсу Абдуллина покинула женскую футбольную команду «Челси». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Весь «Челси» благодарен Алсу за её вклад во время пребывания в рядах «синих» и желает ей всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

Ранее в СМИ появились сообщения, что 1 июля Алсу Абдуллина должна подписать контракт с московским «Локомотивом».

За «Челси» 23-летняя Абдуллина выступала с 2021 года. В его составе она дважды стала чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка Англии (2022/2023). Сезон-2023/2024 Алсу Абдуллина провела в аренде в составе «Парижа». Она сыграла два матча. Результативными действиями защитница не отметилась. Абдуллина вызывается в сборную России.