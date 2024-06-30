ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент вингера «Балтики» Фернандеса сообщил, что игрок может перейти в клуб РПЛ

Агент вингера «Балтики» Фернандеса сообщил, что игрок может перейти в клуб РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Эдуардо Пинейро, представляющий бразильского вингера «Балтики» Алекса Фернандеса, рассказал, что его клиент интересен клубам РПЛ.

«Некоторые клубы РПЛ действительно проявляют интерес к Алексу. Посмотрим, что будет в ближайшее время», — приводит слова Пинейро «РБ Спорт».

22-летний Алекс Фернандес перешёл в «Балтику» из болгарского «Черно море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 800 тыс. В минувшем сезоне Фернандес сыграл 18 матчей за «Балтику» во всех соревнованиях, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, набрав 26 очков за 30 матчей, и вылетела в Первую лигу.

Материалы по теме
«Балтика» поблагодарила полузащитника Кузьмина за время, проведённое в клубе
Агент бразильского вингера «Балтики» рассказал о его будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android