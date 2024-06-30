Экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из «Шахтёра»

Центральный защитник Ярослав Ракицкий объявил об уходе из «Шахтёра». 34-летний футболист написал прощальное обращение в своих соцсетях.

«С 12 лет и до сегодняшнего дня я отдавал и оставлял своё сердце, себя «Шахтёру», как на футбольной арене, так и за пределами зелёного поля.

Спасибо, президент, за всё, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб.

Спасибо, «Шахтёр»! Желаю золотых кубков и побед!

Молодёжь «Шахтёра», никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной «Шахтёр» по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-чёрное сердце. Я покидаю «Шахтёр». История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась», — написал Ракицкий на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее Ракицкий выступал за санкт-петербургский «Зенит».