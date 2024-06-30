ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из «Шахтёра»

Экс-игрок «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил об уходе из «Шахтёра»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник Ярослав Ракицкий объявил об уходе из «Шахтёра». 34-летний футболист написал прощальное обращение в своих соцсетях.

«С 12 лет и до сегодняшнего дня я отдавал и оставлял своё сердце, себя «Шахтёру», как на футбольной арене, так и за пределами зелёного поля.

Спасибо, президент, за всё, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб.
Спасибо, «Шахтёр»! Желаю золотых кубков и побед!

Молодёжь «Шахтёра», никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной «Шахтёр» по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-чёрное сердце. Я покидаю «Шахтёр». История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась», — написал Ракицкий на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее Ракицкий выступал за санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Александр Филин рассказал о проблемах в «Шахтёре» из-за российского паспорта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android