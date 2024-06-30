Карвахаль: Кепа в «Реале» был для меня величайшим примером профессионализма

Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался о профессионализме голкипера Кепы Аррисабалаги, выступавшего в аренде в испанском клубе из «Челси».

«Атмосфера в раздевалка «Реала» в этом году была впечатляющей. Для меня величайшим примером была Кепа. Он находился в аренде из-за длительной травмы Тибо Куртуа, который априори будет играть в стартовом составе, Лунин опередил его на позиции, но каждый день он приезжает с улыбкой, на тренировках он работал на максимум, потом оставался работать в зале, чтобы быть лучше и иметь возможность помогать команде. Он является ярким примером профессионального игрока, который заставляет всех нас вносить свой вклад на той позиции, на которой он играет», — приводит слова Карвахаля Marca со ссылкой на SER.

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В прошедшем сезоне Кепа пропустил 18 голов в 20 матчах, восемь раз сыграл «на ноль».