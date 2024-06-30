Булыкин: Италия понадеялась, что их будут бояться, но сейчас нет команд, не умеющих играть

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия (2:0).

«Удивительно, что Италия вылетела. Итальянцы плохо выступили на этом Евро, хоть они и действующие чемпионы. Они понадеялись, что их будут бояться, а швейцарцы очень грамотно сыграли в обороне и не дали разбежаться. Швейцария на контратаках имела очень много моментов.

Я считаю, что итальянцы не настроились должным образом — думали, что авторитет сыграет. Но в нынешнее время авторитет не очень сильно влияет на игру — нет команд, которые не умеют играть, боятся громкого имени», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Италии и Швейцарии проходил 29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Встреча завершилась победой швейцарцев со счётом 2:0. Таким образом, сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024.