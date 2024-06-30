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Созин: ноготь и мизинец не дали Дании шанса с немцами. VAR — издевательство над футболом

Созин: ноготь и мизинец не дали Дании шанса с немцами. VAR — издевательство над футболом
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об отменённом голе сборной Дании в ворота Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, на 48-й минуте встречи арбитр после вмешательства VAR отменил гол защитника датчан Йоакима Андерсена из-за миллиметрового офсайда.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Дания
1:0 Хаверц – 53'     2:0 Мусиала – 68'    

«Те, кто придумал VAR, на самом деле придумал заговор против футбола. Это просто издевательство над ним. Ноготь на ноге и мизинец руки не дали Дании даже шанса в игре с немцами! Парень руку убирал, а тут мяч попал в палец: пенальти – и немцы идут дальше. Это не футбол, а компьютерные игры. А если хотите компьютерные игры – тогда вам на Игры будущего. А это – не футбол», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Немецкая национальная команда одержала уверенную победу со счётом 2:0.

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