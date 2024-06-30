«Это же маразм!» Бубнов — об отменённом голе сборной Дании в матче 1/8 финала Евро-2024

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёрг критике судейство в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Германии и Дании (2:0). Напомним, на 48-й минуте встречи арбитр отменил гол защитника датчан Йоакима Андерсена из-за миллиметрового офсайда, а спустя пять минут назначил 11-метровый удар в пользу немцев после попадания мяча в руку Йоакиму.

«Если оценивать игру, то получилось так, что матч был разбит на куски, здесь ещё погода вмешалась, когда футболистов увели под трибуны. Кому пошла на пользу пауза? До неё Дания играла с соперником на равных, а затем ситуация сбила их с темпа. У Германии же, думаю, Нагельсман внёс коррективы. Получается, что в конечном счёте немцам пауза из-за грозы пошла на пользу. Правда, во втором тайме, когда вышли на поле, датчане забили со стандарта. Но, как я уже говорил, с этим правилом «вне игры» нужно что-то делать. Ненормально, когда из-за носка бутсы отменяют гол, да ещё волосы попали за линию. А если бы игрок лысый был? Это же маразм!

И тут же немцы получают право на пенальти. Тоже ситуация неоднозначная с наказанием за игру рукой. Футболист сознательно сыграл рукой, видел мяч, сделал движение в сторону мяча — вот это игра рукой! Всё остальное является просто попаданием мяча в руку, тем более ещё и в пальцы в данном случае. ФИФА и УЕФА нужно разобраться с этими моментами. Датчане после допустили грубую ошибку, дали забить. И всё, после этого игра сделана была. И во многом это произошло из-за отменённого гола и назначения пенальти, после этого всё сломалось. Они, конечно, молодцы, не садились у ворот, но на результат это не повлияло. Немцы выиграли, но скажу откровенно, что играли они плохо», — приводит слова Бубнова Sportbox.