ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мексика — Эквадор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» уступил «Родине» в товарищеском матче

«Локомотив» уступил «Родине» в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московские «Локомотив» и «Родина». Команды играли на стадионе «УТБ Баковка» в подмосковном Одинцове. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. «Родина» одержала минимальную победу — 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
30 июня 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
0 : 1
Родина
Москва, Россия
0:1 Юшин – 20'    

Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте первого тайма. Отличился нападающий «Родины» Александр Юшин.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова заработала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», набрав 57 очков.

«Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).

Материалы по теме
«Философия изменилась». Игнатьев — о возможном уходе Антона Миранчука из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android