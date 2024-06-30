«Локомотив» уступил «Родине» в товарищеском матче

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Сегодня, 30 июня, состоялся товарищеский матч, в котором встречались московские «Локомотив» и «Родина». Команды играли на стадионе «УТБ Баковка» в подмосковном Одинцове. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. «Родина» одержала минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 20-й минуте первого тайма. Отличился нападающий «Родины» Александр Юшин.

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова заработала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», набрав 57 очков.

«Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).